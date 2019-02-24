В Карпатах продолжают спасать еще 4 туристов, которые восходили на Поп Иван

Новости Украины: Спасатели планируют спустить с горы Поп Иван четверо туристов и тела двух погибших туристов, вчера снесли к подножью горы двух травмированных.

В Ивано-Франковской области продолжаются работы по спасению туристов. В сопровождении специалистов еще четверо людей сегодня сойдут к подножию горы Поп Иван. Об этом по телефону сообщили в дежурной части управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В Карпатах продолжаются спасательные работы. Четверо людей будут сходить в сопровождении спасателей к подножию горы Поп Иван", - сообщили в дежурной смене областного управления ГСЧС.

По их информации вчера двух травмированных туристов удалось снести к подножию Поп Ивана, откуда на скорой их доставили в Верховинскую ЦРБ. Двое людей погибли. На вершине остаются их тела и четверо туристов.

Известно, что среди погибших – Павел Винтонюк из Коломыи. Об этом сообщила его дочь Ярина Винтонюк.

"Погиб мой отец, Павел Винтонюк и молодой парень Роман. Ребят с обморожениями пытаются транспортировать. Родным Романа выражаю соболезнования от имени нашей семьи", - сообщила Ярина Винтонюк.

Как сообщила Лилия Ткачук, второй погибший в Карпатах – Роман Беркещук из Коломыи.

"Сегодня не стало одного из самых родных мне людей! Ему было только 26! Мой дорогой Роман Беркещук, ты отдал жизнь любимой стихии - горам. Именно ты научил любить альпинизм, путешествия и походы. ... Ты покорил много гор пятитысячников - Монблан, Казбек и многие другие вершины, а жизнь отдал родным Карпатам", - сообщила Ткачук.

Как отметили в дежурной части областного управления ГСЧС, тела погибших с вершины тоже будут транспортировать сегодня.

Известно, что 22 февраля в 20:30 в 4-ю специализированную поисково-спасательную группу поисково-спасательного отделения села Яворник Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области пришли 4 туристов и сообщили, что их группе (8 чел.), следовавшей в направлении горы Поп Иван Черногорский, необходима срочная помощь. Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла предостережениями об осложнении погодных условий. Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из высочайших вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м.