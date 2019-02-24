Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

В Карпатах продолжают спасать еще 4 туристов, которые восходили на Поп Иван

В Карпатах продолжают спасать еще 4 туристов, которые восходили на Поп Иван
13:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: if.dsns.gov.ua

Новости Украины: Спасатели планируют спустить с горы Поп Иван четверо туристов и тела двух погибших туристов, вчера снесли к подножью горы двух травмированных.

В Ивано-Франковской области продолжаются работы по спасению туристов. В сопровождении специалистов еще четверо людей сегодня сойдут к подножию горы Поп Иван. Об этом по телефону сообщили в дежурной части управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В Карпатах продолжаются спасательные работы. Четверо людей будут сходить в сопровождении спасателей к подножию горы Поп Иван", - сообщили в дежурной смене областного управления ГСЧС.

По их информации вчера двух травмированных туристов удалось снести к подножию Поп Ивана, откуда на скорой их доставили в Верховинскую ЦРБ. Двое людей погибли. На вершине остаются их тела и четверо туристов.

Известно, что среди погибших – Павел Винтонюк из Коломыи. Об этом сообщила его дочь Ярина Винтонюк.

"Погиб мой отец, Павел Винтонюк и молодой парень Роман. Ребят с обморожениями пытаются транспортировать. Родным Романа выражаю соболезнования от имени нашей семьи", - сообщила Ярина Винтонюк.

Как сообщила Лилия Ткачук, второй погибший в Карпатах – Роман Беркещук из Коломыи.

"Сегодня не стало одного из самых родных мне людей! Ему было только 26! Мой дорогой Роман Беркещук, ты отдал жизнь любимой стихии - горам. Именно ты научил любить альпинизм, путешествия и походы. ... Ты покорил много гор пятитысячников - Монблан, Казбек и многие другие вершины, а жизнь отдал родным Карпатам", - сообщила Ткачук.

Как отметили в дежурной части областного управления ГСЧС, тела погибших с вершины тоже будут транспортировать сегодня.

Известно, что 22 февраля в 20:30 в 4-ю специализированную поисково-спасательную группу поисково-спасательного отделения села Яворник Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области пришли 4 туристов и сообщили, что их группе (8 чел.), следовавшей в направлении горы Поп Иван Черногорский, необходима срочная помощь. Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла предостережениями об осложнении погодных условий. Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из высочайших вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Спасательная операция, Гора Поп Иван, Пять туристов ступстят, Тела погибших уристов, Опустят.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь