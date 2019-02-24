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Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом и Новоалександровке

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом и Новоалександровке
15:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов на Донбассе мирные населенные пункты Золотое и Новоалександровку.

Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что в воскресенье, 24 февраля, примерно в 5 часов утра, оккупационные российские войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

В штабе отметили, что мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев, напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

Как рассказал очевидец и один из жителей домов Золотого, в который попал снаряд, его трехлетняя дочь перестала разговаривать от испуга, так как при попытке покинуть дом, взрывом выбило дверь и они с женой и ребенком упали.

Как сообщили в штабе ООС, на месте происшествия работают следственные органы, а также представители украинской стороны СЦКК, чтобы собрать доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий. Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным украинской разведки, 23 февраля двух боевиков уничтожено и двое ранены. С начала текущих суток НВФ шесть раз обстреляли украинские позиции.

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Новоалександровка, НВФ, Золотое, Ситуация на Донбассе, Минометный обстрел, ООС, Дома мирных жителей.
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