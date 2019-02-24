В Киеве на Майдане состоялось Вече достоинства (Фото, Видео)

Новости Украины: Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы".

В Киеве на Майдане Незалежности в воскресенье днем националистические партии и организации провели акцию "Вече достоинства" с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практик подкупа избирателей.

Как передает корреспондент, в вече, организаторами которого выступили ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", ОУН, Конгресс украинских националистов, С14, ОО "Яворина" и т.д., приняли участие несколько тысяч человек. Многие из собравшихся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами, касающимися темы подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.

Как отметили в пресс-службе ВО "Свобода", этой акцией националисты открывают масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов. Организаторы уверяют, что будут "жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов".

Как отмечают инициаторы акции, выборы как инструмент народовластия должны быть чистыми – "без гречкосеев, скамеек и финансовых поощрений для избирателей.

Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники Нацполиции Украины и бойцы Национальной гвардии Украины. Сообщений о каких-либо нарушениях общественного порядка нет.