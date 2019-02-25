На Киевщине задержали на взятке полицейского

Новости Украины: На Киевщине задержали оперуполномоченного Белоцерковской полиции при получении взятки в 3000 долларов США.

В Киевской области на взятке задержали полицейского, который обещал помочь избежать наказания. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Это произошло в Белоцерковском районе. Местный оперуполномоченный уголовного розыска пообещал помочь избежать наказания за нанесение телесных повреждений другому человеку. Такая полицейская "услуга" стоила мужчине 3 тыс. долларов.

Оперуполномоченного задержали во время передачи денег. Вместе с ним задержали и посредника. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении по статье "Вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом".

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.