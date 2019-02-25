В Киеве полиция задержала фотографа, который организовал детскую порностудию

Новости Украины: В Киеве правоохранители задержали организатора детской порностудии.

В Киеве правоохранителями задержан организатор и режиссер порнографических материалов с участием малолетних и несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в воскресенье вечером.

В рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

"Поэтому по результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины" – отмечают в полиции.

Полицейскими была подтверждена преступная деятельность подозреваемого.

"Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки" – подчеркнули в полиции.

За участие в "порносъемках" злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен.

Правоохранителями были проведены обыски у подозреваемых.

"Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги. Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию" – отмечается в сообщении.

Сотрудниками Нацполиции установлено, что от деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

"Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации" – подытожили в полиции.