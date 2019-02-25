В Ровно во двор председателя городского суда бросили гранату

Новости Украины: Дом главы Ровенского горсуда ночью обстреляли, во двор бросили гранату, никто не пострадал

Неизвестные лица бросили гранату в ночь на понедельник во двор частного дома, в котором проживает глава Ровенского городского суда, а также обстреляли само здание из автомата, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В 1:55 неустановленное лицо бросило гранату во двор частного хозяйства главы Ровенского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам обзора работники взрывотехнического отдела Главного управления Национальной полиции установили, что взорвалась граната РГД-5. Кроме того, в сторону дома было осуществлено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. Вследствие взрыва, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские рассматривают разные версии совершенного преступления, основная - профессиональная деятельность потерпевшего. По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.379 Уголовного кодекса Украины.

С места события следственные изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. Для раскрытия преступления создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.