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Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошел в порт Одессы

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Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошел в порт Одессы
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины: Ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook утром 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт.

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

По данным оборонного ведомства Турции, на минувшей неделе американский корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих" (TCG Fatih).

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.

Немецкий военный корабль войдет в Черное море

Как сообщалось, "Дональд Кук" в январе текущего года также заходил в Черное море. В ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

В минувший вторник в Черное море также зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы - плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

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Одесса, Черное море, Дональд Кук, Эсминец ВМС США.
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