Спасательная операция в Карпатах завершилась: что известно о погибших

Новости Украины: В Ивано-Франковской области завершилась операция по спасению группы туристов из горы Поп Иван, двое спасателей госпитализировали с обморожениями.

Пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщила, что в воскресенье, 24 февраля, двух спасателей, которые с самого начала присоединились к спасению группы туристов, госпитализировали в Коломыйскую и Калушскую больницы.

В ведомстве сообщили, что мужчины госпитализированы в больницу с обморожениями, которые получили при сходе на поп Иван. Известно, что у двух пострадавших обморожение лица, верхних и нижних конечностей. Они принимали участие в спасательной операции при сложных погодных условиях, когда мороз достигал 20 градусов, а порывы ветра достигали до 30 м/с.

Информация о том, что группа из 8 туристов, которая сходила на Поп Иван, нуждается в помощи спасателей, поступила 22 февраля. Сообщается, что их нашли в 500 м от дислокации спасательного поста на вершине горы.

В последствии, двух пострадавших, которые срочно нуждались в медицинской помощи, удалось свести к подножию горы. Их госпитализировали с обморожениями. В воскресенье, 24 февраля, в сопровождении специалистов к подножию сошли еще четыре человека. Также спасатели передали правоохранителям тела двух погибших людей.

Трагически погиб житель Коломыи, руководитель городской станции юных туристов, 61-летний Павел Витонюк. Он уже имел немалый опыт ходьбы по склонам, а даже в 2016 году покорил Говерлу.

Другой погибший - 26-летний Роман Беркещук. Он уже покорил вершины пятом ятитисячники Монблан и Казбек. Родные и близкие говорят что Роман жил горами. За несколько дней до трагедии автор публиковал пост о специфике зимних походов и опасностях, которые могут подстерегать в горах.