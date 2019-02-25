26-летняя жительница Львовщины угрожала Зеленскому

Новости Украины: Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы кандидату в президенты Зеленскому.

Сотрудники Национальной полиции Украины установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты Украины, - шоумену Владимиру Зеленскому: ею оказалась 26-летняя жительница Львовской области.

"Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата", - сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту открыто уголовное производство.

Позже на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук появились подробности инцидента. Так выяснилось, что еще 21 февраля в Национальную полицию Украины поступило заявление от одного из кандидатов в президенты Украины. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

"По данному факту следователями Главного следственного управления Нацполиции было открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области, 1992 года рождения.

"Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. По словам подозреваемой, она делал это, потому что поддерживает другого кандидата", - отметили в пресс-службе МВД.

Вместе с тем, уже в понедельник на своей странице в соцсети Фейсбук в МВД Украины сообщили имя кандидата в президенты, которому девушка слала угрозы. Им оказался шоумен Владимир Зеленский.

Статья 129 УК Украины, - Угроза убийством. Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.