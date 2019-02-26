Ужасная авария в Николаеве: автомобиль врезался в дерево, погибли двое военных

Новости Украины: В Николаевской области в ДТП погибли два человека, травмирована одна женщина.

В Николаевской области легковой автомобиль врезался в дерево, погибли два человека и травмирована одна женщина, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная в Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 19 февраля возле села Пышное Лубенского района Полтавской области микроавтобус Volkswagen влетел в отбойник и перевернулся, на месте ДТП погибли пять человек.