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На Львовщине ребенок провалился под лед и утонул

На Львовщине ребенок провалился под лед и утонул
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mk.dsns.gov.ua

Новости Украины: Во Львовской области в пруду обнаружили тело 7-летнего мальчика.

В Самборском районе на Львовщине вчера, 25 февраля, поздно вечером в пруду обнаружили тело 7-летнего ребенка.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7-летний житель одного из сел Самборского района пропал вечером 25 февраля. После длительных поисков его тело местными жителями было обнаружено в 23:40 в пруду села Барановка.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ребенок провалился под лед и утонул в водоеме.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, мальчик, катаясь на велосипеде, подъехал к водоему, оставил его на берегу и вышел на лед. Пройдя несколько метров, он провалился под лед и утонул. Признаки насильственной смерти на теле ребенка обнаружены не были", - информируют в полиции.

В Харьковской области 6-ти летний мальчик погиб, провалившись под лед

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

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Львовская область, Полиция, ГСЧС, Пруд.
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