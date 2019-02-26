На Львовщине ребенок провалился под лед и утонул

Новости Украины: Во Львовской области в пруду обнаружили тело 7-летнего мальчика.

В Самборском районе на Львовщине вчера, 25 февраля, поздно вечером в пруду обнаружили тело 7-летнего ребенка.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 7-летний житель одного из сел Самборского района пропал вечером 25 февраля. После длительных поисков его тело местными жителями было обнаружено в 23:40 в пруду села Барановка.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ребенок провалился под лед и утонул в водоеме.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, мальчик, катаясь на велосипеде, подъехал к водоему, оставил его на берегу и вышел на лед. Пройдя несколько метров, он провалился под лед и утонул. Признаки насильственной смерти на теле ребенка обнаружены не были", - информируют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.