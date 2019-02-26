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КГГА ввела ограничения на продажу социального хлеба

КГГА ввела ограничения на продажу социального хлеба
18:06 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Власти Киева обязали обладателей "Карточки киевлянина" покупать в день только одну единицу продукции.

В киосках по продаже социального хлеба один владелец «Карточки киевлянина» сможет приобрести со скидкой только одну единицу продукции в день.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такие ограничения введены с целью предотвращения любых спекуляций с использованием карточек по скупке изделий большими партиями.

Так, льготник сможет приобрести на выбор: батон «Фирменный» 0,5 кг, хлеб «Фирменный украинский» 0,95 кг или хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг.

Как сообщалось, в Киеве до апреля этого года планируется возобновить работу 150 киосков по продаже социального хлеба, которые будут работать по новой системе скидок.

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Так, купить хлеб со скидками 20-70% в этих киосках граждане смогут только при наличии «Карточек киевлянина». Размеры скидок отображаются в чеках и будут зависеть от категорий льготников, которые имеют «Карточки киевлянина».

В КГГА обещают, что к концу текущей недели в городе по новой системе продажи уже начнут работать первые киоски «Київхліба».

Как сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, в общей сложности ожидается, что льготами в киосках смогут воспользоваться около 680 тысяч владельцев ”Карточек киевлянина”, из них 370 тыс. получат скидку в размере 20% от стоимости хлеба.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что новая система поможет обеспечить хлебом именно те слои населения, которые нуждаются в социальной поддержке, поскольку когда в киосках были просто фиксированные цены, то хлеб скупали предприниматели и перепродавали по рыночным ценам.

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Карточка киевлянина, Хлеб, КГГА, Социальный хлеб.
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