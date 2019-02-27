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В Дарницком районе Киева создадут ландшафтный заказник "Осокорковские луга"

В Дарницком районе Киева создадут ландшафтный заказник "Осокорковские луга"
08:52 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

Новости Украины: В Киеве решением депутатов создадут ландшафтный заказник "Осокорковские луга".

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты поддержали решение создать ландшафтный заказник "Осокорковские луга", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно проекту решения, ландшафтный заказник предлагается создать к югу от озера Тягле и улицы Коллекторной в Дарницком районе Киева на ориентировочной площади 148 га.

"Территория проектируемого заказника расположена вдоль Днепровского экологического коридора, богатого растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Отмечу, что указанный участок - это земли коммунальной собственности столицы. Этим проектом решения мы поручаем КО "Киевзеленстрой" обеспечить охрану и сохранение объекта, а также принять меры по государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком заказника", - рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.

Как отмечается, принятие такого решения будет способствовать улучшению состояния окружающей среды мегаполиса и сохранит ценные природные комплексы водно-болотных угодий. А еще "Осокорковское луга" станут одним из любимых мест отдыха как киевлян, так и гостей столицы, подчеркивают в мэрии.

Документ должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

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Все по теме:

Киев, КГГА, Киевзеленстрой, Власти Киева, Осокорковские луга, Ландшафтный заказник.
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