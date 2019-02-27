МинВОТ: оккупанты Крыма признали нехватку качественной воды

Новости Украины: В оккупированном Крыму каждый пятый не имеет доступа к качественной воде.

Каждый пятый житель оккупированного Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воде, и даже оккупационная власть признает этот факт.

Об этом на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, сообщает корреспондент.

"Оккупационная власть признает, что почти 20% жителей Крыма сегодня не имеют доступа к качественной воде. То есть каждый пятый, живущий на оккупированной территории, не имеет доступа к качественной воде и не имеет возможности ее использовать", - отметил заместитель министра.

Он также коснулся проблемы загрязнения воздуха.

"Если говорить о воздухе, то хочу напомнить про ту истерику оккупационной власти, когда произошла авария на "Титане", - подчеркнул Куркчи.