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Пограничники на Донбассе задержали причастного к катастрофе MH17

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Пограничники на Донбассе задержали причастного к катастрофе MH17
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Торецке задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17.

В Торецке задержан боевик, который охранял обломки сбитого пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малайзийских авиалиний.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Восток».

Правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, решил добровольно пойти на службу к боевикам.

«Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими лицами, однажды даже привели на расстрел местную жительницу, которая не выполнила каких-то требований пророссийских наемников», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он «засветился» на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малайзийских авиалиний.

Боевик почти два месяца охранял остатки самолета и вещественные доказательства и подтвердил информацию, что ракета, которой был сбит Boeing, была выпущена из района оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

В ноябре 2014 года мужчина из-за активизации боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и долгое время скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале 2019 года он решил наладить «мирную жизнь» уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк.

По сообщению пограничников, территориальным подразделением Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР о выявлении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия.

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Донбасс, ГПСУ, Boeing 777, MH17, Торецк.
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