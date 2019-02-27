Скачать
Среда, 27.02.2019
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
Контрабанда в ОПК: Два директора предприятий Укроборонпрома отстранены от должностей
Скандал в ОПК: Двух директоров отстранили
Рома опять нацелилась на Малиновского
Рома опять нацелилась на Малиновского
Великий пост 2019: традиционный календарь питания
Великий пост 2019: традиционный календарь питания

Чийгоз: На территории Крыма сейчас не существует понятия прав человека

Чийгоз: На территории Крыма сейчас не существует понятия прав человека
16:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Крыму Россия осуществляет практику террора для запугивания населения.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет, что в оккупированном Крыму Россия осуществляет практику террора для запугивания местного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чийгоз сказал во время выступления в Киеве на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"На территории Крыма не существует понятия прав человека. Там отсутствует самое главное право, как коллективное, так и индивидуальное, это право на безопасность проживания, это право на выбор", - заявил Чийгоз.

По его словам, в Крыму "людей принуждают играть по правилам России-оккупанта".

"У меня один вопрос: разве когда к тебе в дом в пять утра врываются вооруженные до зубов сволочи, выламывают двери и окна, избивают взрослых мужчин и кладут на пол на глазах у детей... Это разве обыск?", - сказал Чийгоз.

"Разве это не механизм террора для того, чтобы посеять страх и ужас не только у тех, над кем это чинится, но и у всех окружающих, чтобы предупреждать, что всех ждет эта участь, кто позволит себе воспользоваться правом на свои человеческие права", - подчеркнул Чийгоз.

"А что касается крымских татар - это еще напоминание исторической памяти: что вот то, что было в 1944 году, ждет вас, если вы не будете знать свое место", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Права человека, Оккупированный Крым, Ахтем Чийгоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь