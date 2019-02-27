Чийгоз: На территории Крыма сейчас не существует понятия прав человека

Новости Украины: В Крыму Россия осуществляет практику террора для запугивания населения.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет, что в оккупированном Крыму Россия осуществляет практику террора для запугивания местного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чийгоз сказал во время выступления в Киеве на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"На территории Крыма не существует понятия прав человека. Там отсутствует самое главное право, как коллективное, так и индивидуальное, это право на безопасность проживания, это право на выбор", - заявил Чийгоз.

По его словам, в Крыму "людей принуждают играть по правилам России-оккупанта".

"У меня один вопрос: разве когда к тебе в дом в пять утра врываются вооруженные до зубов сволочи, выламывают двери и окна, избивают взрослых мужчин и кладут на пол на глазах у детей... Это разве обыск?", - сказал Чийгоз.

"Разве это не механизм террора для того, чтобы посеять страх и ужас не только у тех, над кем это чинится, но и у всех окружающих, чтобы предупреждать, что всех ждет эта участь, кто позволит себе воспользоваться правом на свои человеческие права", - подчеркнул Чийгоз.

"А что касается крымских татар - это еще напоминание исторической памяти: что вот то, что было в 1944 году, ждет вас, если вы не будете знать свое место", - добавил он.