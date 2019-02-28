Новости Украины: В четверг, 28 февраля, на улице Миропольской в Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний мужчина.

В Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний нацгвардеец. Об этом сообщает "Информатор".

Это произошло на ул. Миропольская, 25. Местные жители обнаружили тело молодого парня около 7:40 утра. Известно, что он проживал в 16-этажном доме на 4-м этаже.

Погибший парень 1998 года рождения был рядовым в Нацгвардии. На место происшествия приехали правоохранительные органы и был вызван командир погибшего.

Вскоре удалось установить, при падении парень оборвал электрические провода. Правоохранители подозревают, что нацгвардеец мог упасть с гораздо большей высоты, потому что его тело сильно деформировано.

По какой причине парень выпал из окна - не известно.

Напомним, на территории в/ч в Черниговской области повесился военнообязанный-резервист.