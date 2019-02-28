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В зоне ООС: вертолетчики тренировались уничтожать наземные цели (Видео)

В зоне ООС: вертолетчики тренировались уничтожать наземные цели (Видео)
11:21 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины: Военные тренировались наводить вертолет Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.

Военнослужащие ВСУ провели учения в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военные управлялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

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Тренировки, Донбасс, ВСУ, Ми-2, ООС.
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