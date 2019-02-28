В зоне ООС: вертолетчики тренировались уничтожать наземные цели (Видео)

Новости Украины: Военные тренировались наводить вертолет Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.

Военнослужащие ВСУ провели учения в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Военные управлялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.