В Донецкой области рассказали о стратегии развития региона

Новости Украины: В регионе продолжают восстановление и строительство опорных школ, критической инфраструктуры и жилья, которые были повреждены вследствие ведения боевых действий.

В Донецкой области разработали четкую стратегию развития региона. Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць, сообщает пресс-служба ОГА.

"1 апреля у нас будет проведен Совет регионального развития, и нам есть что показать. Нами разработана четкая стратегия дальнейшего развития региона", - сказал Куць.

Он отметил, что в регионе продолжают восстановление и строительство опорных школ, критической инфраструктуры и жилья, которые были повреждены вследствие ведения боевых действий. Важной частью работы является развитие сети медицинских учреждений, значительная часть которых осталась на неподконтрольных территориях.

"Есть перечень проектов, которые мы должны завершить до 2021 года, но есть и проекты, которые требуют больше времени на реализацию", - сказал Куць.

По его словам, несмотря на критику, которая направлена на областную власть, будет продолжен проект по приобретению жилья для детей-сирот и для создания детских домов семейного типа.

Кроме того, добавил Куць, одним из приоритетов является развитие сети медицинских учреждений третьего уровня - создание областной многопрофильной больницы и современного перинатального центра, а также планируется всестороннее развитие транспортной инфраструктуры области, в том числе и восстановление воздушного транспортного сообщения Донетчины с другими регионами страны.

Куць отметил, что стратегия развития Донецкой области, созданную совместно с представителями городов, районов и объединенных территориальных громад, будет утверждена во время проведения Совета регионального развития 1 марта.