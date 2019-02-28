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В Вене под зданием ОБСЕ прошла акция #LiberateCrimea

В Вене под зданием ОБСЕ прошла акция #LiberateCrimea
16:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Целью активистов было напомнить миру, что Крым, оккупированный российским агрессором, является частью Украины.

Украинская громада Вены и друзья Украины из других стран провели под штаб-квартирой ОБСЕ в Вене акцию #LiberateCrimea с целью напомнить миру, что Крым является частью Украины, которую оккупировал российский агрессор. Об этом сообщает собственный корреспондент в Австрии.

"Украинская громада Вены вышла сегодня с мирной акцией под стены ОБСЕ для того, чтобы напомнить мировому сообществу, что Крым - это Украина. Акция приурочена к 5-й годовщине оккупации Крыма. Прошло 5 лет с момента, когда у людей отобрали дом, свободу, здоровье, сон, мирную жизнь. И мы хотим еще раз напомнить, что Украина будет бороться за каждого гражданина, который находится сейчас на временно оккупированной территории ", - заявила соорганизатор акции, координатор международного направления деятельности Украинско-австрийского культурно-образовательного центра (Вена) Иоанна Бейтан.

Активист украинской громады Ростислав Бортник отметил важность проведения подобных акций с целью напоминания международной общественности об аннексии Крыма: "Важно напомнить европейцам о том, что 5 лет назад Россия оккупировала Крым и осуществила агрессию против Украины. Нужно продолжать совместное давление на агрессора с тем, чтобы он освободил украинскую территорию".

В это время в венском дворце Хофбург началось заседание Постоянного совета ОБСЕ, поэтому членов иностранных делегаций, прибывших в Хофбург, участники акции встречали скандированием "Stop Russian aggression" ( "Остановите российскую агрессию").

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук подошел поздороваться к активистам и сообщил, что украинская делегация на заседании сделает особый акцент именно на продолжающейся уже 5 лет оккупации Крыма. "Мы сегодня будем обсуждать вопрос продолжающейся оккупации Крыма, продолжающейся агрессии России против Украины. Это то, что мы делаем каждую неделю на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ при поддержке наших международных партнеров, изолируя Россию в ее противоправных действиях. И, таким образом, пытаемся приблизить тот момент , когда мы освободим оккупированные территории", - заявил он.

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Поддержать украинцев также, уже традиционно пришли представители чеченской общины Вены, а также некоторые другие жители города - друзья Украины. Участники акции держали плакаты с надписями "Крым наш", "Крым - это Украина", "Крым будет свободный", "Остановите российскую агрессию", а также выложили из отдельных листов с буквами хэштег #LiberateCrimea.

Как сообщалось, сейчас во всем мире проходит международная акция #LiberateCrimea, инициатором которой является Крымскотатарский ресурсный центр. Акция призвана отметить 5-ю годовщину сопротивления оккупации Крыма из-за демонстраций по всему миру и другие прямые действия, призывающие к деоккупации Крыма, восстановления территориальной целостности Украины и полной реализации коллективных и индивидуальных прав крымских татар на родине.

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Все по теме:

ОБСЕ, Игорь Прокопчук, #LiberateCrimea, Ростислав Бортник, Stop Russian aggression, Здание ОБСЕ.
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