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Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск

Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, применив 12 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, – возле села Гнутово", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм – возле села Троицкое; из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Хутор Вольный.

Штаб ООС сообщил о гибели украинского военного на Донбассе

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

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Донецк, Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ОРДЛО, ООС, Штаб ООС.
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