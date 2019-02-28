Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск

Новости Украины: В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, применив 12 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, – возле села Гнутово", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм – возле села Троицкое; из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Хутор Вольный.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.