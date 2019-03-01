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В Карпатах потерялось двое туристов

В Карпатах потерялось двое туристов
09:03 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели разыскивают двух туристов, которые потерялись при спуске с г. Говерлы.

На Закарпатье при спуске с г.Говерлы потерялись двое туристов, ведутся поисково-спасательные работы, сообщили в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

"28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г.Говерла в сторону долины Козмещик) Раховского района травмировалась туристка. Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями г. Одесса", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу утром.

В ГСЧС отметили, что для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с.Лазещина и Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

На Закарпатье туристы попали под снежную лавину, один человек погиб

"По состоянию на 6:00 1 марта спасателям удалось выйти на голосовой контакт (перекличка) с туристами. Проведение поисково-спасательных работ усложняются из-за угрозы схода лавин, крутые склоны, обледенение снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков", – добавили в ведомстве.

Также отмечено, что в 07:30 пятницы на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Туристы, Закарпатье, Карпаты, Говерла, Горы, ГСЧС.
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