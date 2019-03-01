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В Киеве "лоб в лоб" столкнулись легковушка и "скорая": трое погибших

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В Киеве "лоб в лоб" столкнулись легковушка и "скорая": трое погибших
10:04 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: На Броварском проспекте в Киеве при столкновении автомобиля Peugeot скорой медицинской помощи легковушки ZAZ Vida погибли три человека, еще трое пострадали.

В 23:24 четверга в Киеве на проспекте Броварском произошло дорожно-транспортном происшествие (ДТП), вследствие которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Как выяснилось, столкнулись автомобили "ЗАЗ Vida", "Peugeot Boxer" и "Volkswagen Passat". В автомобиле "ЗАЗ Vida" было заблокировано тело водителя и двух пассажиров. Спасатели проводили работы по деблокированию погибших и смывания горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги", - говорится в сообщении, обнародованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Как сообщает Информатор, скорая ехала с пациентом в сторону правого берега, а ZAZ в противоположном направлении. При заезде на мост через Русановскую протоку автомобили столкнулись лоб в лоб. Столкновение произошло на участке, где проводятся ремонтные работы и проезжая часть сужается. В результате ДТП погибли все, кто находился в легковушке: две женщины и водитель-мужчина. Врач, фельдшер и пациент скорой получили травмы.

 

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Водитель скорой рассказал полицейским, что ZAZ выскочил на встречную полосу и он уже ничего сделать не смог. Водитель медиков также пострадал, но отказался от госпитализации.

Обстоятельствами возникновения дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 19 февраля возле села Пышное Лубенского района Полтавской области микроавтобус Volkswagen влетел в отбойник и перевернулся, на месте ДТП погибли пять человек.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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