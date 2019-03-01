В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанной к двери "гранаты"

Новости Украины: В Киеве неизвестный привязал к двери квартиры муляж гранаты, на время проверки полиция эвакуировала соседей.

В Киеве правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры киевлянина муляж гранаты.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции г.Киева, около 8:00 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на ул. Ереванской на дверях квартиры заметили гранату.

На вызов выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы.

"На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей из нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки", - сказано в сообщении.

Событие зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который оставил муляж гранаты.