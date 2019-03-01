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В Запорожье подорвали банкомат "ПриватБанка", но забрать деньги не смогли

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В Запорожье подорвали банкомат "ПриватБанка", но забрать деньги не смогли
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Запорожье, но завладеть деньгами не смогли.

В Запорожье злоумышленники взорвали банкомат АО КБ "ПриватБанк". Финансовое учреждение объявило вознаграждение 50 тыс. грн за любую информацию о преступниках.

Как рассказала в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" глава пресс-службы запорожского филиала АО КБ "ПриватБанк" Мария Соболевская, банкомат был взорван в Шевченковском районе Запорожья в пятницу ранним утром.

По ее словам, в 4:30 утра пропала связь с банкоматом, расположенным по ул.Мечникова. Служба охраны, прибывшая на место, обнаружила, что банкомат поврежден взрывом.

"Возле банкомата был обнаружен электрокабель и батарейки, что говорит о том, что злоумышленники, вероятно, использовали самодельное взрывное устройство. Но это установит полиция", - отметила М.Соболевская.

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При этом преступникам завладеть деньгами не удалось, поскольку уцелела сейфовая часть банковского автомата.

Банк объявил вознаграждение в сумме 50 тыс. грн за любую информацию о злоумышленниках.

В финучреждении отметили, что в Украине участились случаи взрывов банкоматов злоумышленниками.

По информации отдела коммуникации Нацполиции области, полиция и специалисты взрывотехнического управления устанавливают обстоятельства повреждения банкомата в Шевченковском районе Запорожья.

В ближайшее время по факту преступления будет открыто уголовное производство. Ведется следствие.

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ПриватБанк, Взрыв, Запорожье, Банкомат.
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