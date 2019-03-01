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Резонансное ДТП в Харькове: У Дронова нет денег для выплаты компенсации

Резонансное ДТП в Харькове: У Дронова нет денег для выплаты компенсации
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвокат говорит, что у Дронова нет денег семьям пострадавших.

Геннадий Дронов, осужденный на 10 лет по приговору Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года не имеет средств на выплату компенсации пострадавшим.

Так сказал журналистам адвокат Дронова Сергей Перепелица, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мой подзащитный не имеет средств, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим", - отметил адвокат.

По его словам, для изыскания средств можно продать автомобиль Дронова, но суд, по словам адвоката, "не разрешил Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

Как сообщалось ранее, 26 февраля Киевский райсуд Харькова, где больше года рассматривалось дело о смертельном ДТП в центре города, признал вину обоих фигурантов дела - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - и осудил каждого на 10 лет лишения свободы и 3 года лишения права управлять автомобильным транспортом.

Сразу после суда адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил журналистам, что готовит апелляцию на приговор.

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В то же время адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что решение об обжаловании еще не принято. А "относительно компенсации по гражданским искам, семья Зайцевой поможет ей выполнить решение суда".

По словам прокурора Максима Блохина, приговор - справедливый и объективный: "прокуратура доказывала вину обоих фигурантов дела на 60-ти заседаниях в течение года, где было допрошено 30 человек.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова автомобиль Lexus под управлением 20-летней студентки Харьковского национального университета имени Каразина Елены Зайцевой врезался в выезжающий на перекресток автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением 49-летнего предпринимателя Геннадия Дронова. В результате, Lexus отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестая умерла в больнице, еще шестеро были тяжело травмированы.

После объявления приговора Елена Зайцева и Геннадий Дронов отправлены в СИЗО: недавно Киевский райсуд Харькова продлил им еще на 2 месяца содержание под стражей.

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Харьков, Компенсация, Смертельное ДТП, Геннадий Дронов.
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