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ЕБРР и Фонд чистых технологий выделят Львову кредит на закупку троллейбусов

ЕБРР и Фонд чистых технологий выделят Львову кредит на закупку троллейбусов
22:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Львов получит 17,5 млн евро кредита от ЕБРР и Фонда чистых технологий на закупку троллейбусов.

Власти Львова получат 17,5 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и проекта Всемирного банка - Фонда чистых технологий на закупку троллейбусов, которые поставит Львовский завод "Электронтранс", а также реконструкцию и модернизацию двух электротранспортных депо и контактной сети.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что 13-летний кредит на сумму 15 млн евро предоставит ЕБРР, а Фонд чистых технологий - кредит на сумму 2,5 млн евро.

"Средства будут предоставлены коммунальному предприятию "Львовэлектротранс", которое эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данного проекта будет профинансирована закупка до 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.

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"Новые низкопольные троллейбусы обеспечат комфортный проезд в транспорте для пассажиров с детьми, инвалидов и пожилых граждан. Ожидается, что в результате этой модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 - на 1907 т в год", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в январе 2019 года "Львовэлектротранс" подписал кредитное соглашение с ЕБРР, которое предусматривает закупку новых троллейбусов, обновление контактной сети и реконструкцию депо на Промышленной и Трускавецкой. В тендере на поставку 50 троллейбусов победил Львовский завод "Электронтранс".

В феврале этого года "Львовэлектротранс" подписал контракт с консорциумом в составе "Совместное украинский-немецкое предприятие "Электронтранс" и "Концерн-Электрон" о поставке 50 новых 12-метровых низкопольных троллейбусов.

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Львов, ЕБРР, Троллейбусы, Фонд чистых технологий.
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