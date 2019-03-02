В Тернополе открыли крупнейший кардиоцентр в западном регионе Украины

Новости Украины: В Тернополе открыли однин из крупнейших в западном регионе Украины кардиологических центров.

Более 45 миллионов гривен вложено в реконструкцию и оснащение одного из крупнейших в западном регионе Украины кардиологических центров, который открыли в Тернополе.

"Открытие такого центра позволит делать операции на открытом сердце, шунтировать коронарные сосуды, эффективно устанавливать кардиостимуляторы, использовать разнообразные виды ангиографических исследований и более эффективно реабилитировать пациентов", - сказал корреспонденту агентства Василий Блихар, главный врач Тернопольской областной университетской больницы, где начал действовать новый кардиоцентр.

По словам председателя Тернопольского областного совета Виктора Овчарука, на реконструкцию кардиоцентра из областного бюджета было выделено 20 миллионов гривень и свыше 22 миллионов – для приобретения ангиографического оборудования.

По статистике, в Тернопольской области в среднем ежегодно с сердечными болезнями в больницы попадает более тысяча сто пациентов, пятая часть из которых умирает из-за отсутствия соответствующего медицинского оборудования для эффективного лечения. Специалисты надеются, что после введения в эксплуатацию кардиологического центра будет наблюдаться положительная динамика лечения больных.