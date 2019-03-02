Штаб ООС: 1 марта ранен один военнослужащий ВСУ

Новости Украины: Российские оккупационные войска в пятницу, 1 марта, четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"1 марта российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников у н.п. Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Новотошковское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Шумы.

По данным украинской разведки, один боевик ранен. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля два боевика НВФ уничтожены, пятеро ранены.

"Также вчера сбит один БПЛА противника", - добавили в штабе.

В пресс-центре штаба также отметили, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкий, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - добавили в штабе.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины на Светлодарском направлении в зоне операции объединенных сил сбили российский беспилотный летательный аппарат типа "Элерон". БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров. Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.