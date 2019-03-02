СБУ в Ровенской области блокировала деятельность торговцев взрывчаткой

Новости Украины: В Ровенской области задержана группа лиц, незаконно сбывавшая взрывчатку.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации комплекса мер по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировали в Ровенской сбыт военных средств поражения.

В рамках досудебного следствия следователями и оперативниками спецслужбы задокументировано двух гражданских лиц и военнослужащих инженерно-саперной группы одной из воинских частей, организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов.

Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.

Сотрудники СБ Украины установили, что в целом реализовано почти сорок килограммов тротила и более двухсот электродетонаторов. Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника правоохранители также изъяли две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловых шашек.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Относящегося его сообщников продолжаются процессуальные действия. Операция по разоблачению торговцев оружием проводилась под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.