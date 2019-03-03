В Николаеве вручили подозрения фигурантам "маргаринового скандала"

Новости Украины: 2 марта сообщили о подозрении в совершении преступлений лицам, ответственным за ненадлежащее питание детей в учебных заведениях.

В Николаеве следователи вручили уведомление о подозрении в совершении преступления трем фигурантам "маргаринового скандала". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"2 марта следователи Следственного управления ГУНП Украины в Николаевской области на основании собранных доказательств под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений лицам, ответственным за ненадлежащее питание детей в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях обоснованно подозревается в халатности. Это повлекло тяжкие последствия, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, заявляют в полиции.

Основатель и директор "Прод-Юг" обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Основатель и директор предприятия "Сонед" обоснованно подозревается в незаконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В связи с тем, что место нахождения указанных лиц не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию, вручить подозрения непосредственно этим лицам не удалось, отмечают в сообщении полиции. Подозрения были вручены по месту регистрации лиц (поставщикам) и по месту работы (исполняющему обязанности директора КОП). Также переданы повестки на вызов к следователю.

Если в назначенное время подозреваемые не появятся, они будут объявлены в розыск и полицией будут приняты исчерпывающие меры по установлению их местонахождения и принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения.

Как уже сообщал Укринформ, 20 февраля полиция провела 135 обысков на территории трех городов Украины (Николаев, Хмельницкий и Одесса) в рамках уголовного производства относительно ненадлежащего питания в учебных заведениях Николаева.

У следствия есть основания полагать, что служащие нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору, завладели денежными средствами из местного бюджета на общую сумму по меньшей мере свыше 7 миллионов гривень. Они поставляли в учебные заведения города Николаева продукцию несоответствующего качества. В частности, установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5-73% составляла менее 1%.