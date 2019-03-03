В Черновицкой области подрались двое священников

Новости Украины: 2 марта на собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки.

В Черновицкой области собрание церковной общины завершились дракой между двумя священниками. Как сообщили корреспонденту очевидцы, инцидент произошел сегодня в селе Бережонка Вижницкого района, во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которая решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Местные жители сообщили, что сегодня на собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. Решение о переходе было принято 164-ю голосами участников собрания. В то же время «против» проголосовали 18 человек, а «воздержались» - десять.

На сборы приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода церкви в ПЦУ.

Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица. На месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции.

Сейчас это уже 14-и церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей "УПЦ МП". Как сообщалось, на Волыни священник "УПЦ МП" открыл стрельбу из-за перехода общины в ПЦУ.

Местные жители сообщили, что сегодня на собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. Решение о переходе было принято 164-ю голосами участников собрания. В то же время «против» проголосовали 18 человек, а «воздержались» - десять.



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