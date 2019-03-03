Трагичная история любви: В Харькове 16-ти летний юноша убил свою 14-ти летнюю бывшую

Новости Украины: Работники харьковской милиции оперативно задержали юношу, который из ревности убил свою знакомую.

2 марта в 19:03 в Холодногорского отдела полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Набережной лежит женщина со следами крови.

Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 16-летнего парня, причастного к совершению преступления.

Полицейские выяснили, что между правонарушителем и погибшей ранее были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за её новых отношений. Он нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома.

Следствием открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время принимаются первоочередные следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.

Досудебное расследование продолжается.