День в ООС: Шесть обстрелов, один украинский военнослужащий ранен

Новости Украины: С начала суток боевики 8 раз обстреляли из минометов позиции Объединенных сил, один боец ранен.

С начала суток боевики восемь раз обстреляли из минометов позиции Объединенных сил, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг дважды обстрелял позиции ОС: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное; из минометов 82-го калибра – неподалёку от села Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник осуществил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - возле населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – неподалёку от поселка Новолуганское; из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское", - говорится в сообщении.

"На обстрелы врага наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.