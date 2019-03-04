В Днепропетровской области более 500 врачей "первички" подписали максимальное количество деклараций

Новости Украины: Из одной тысячи 200 врачей "первички" 500 терапевтов, педиатров, семейных врачей в полном объеме набрали свой максимум пациентов.

Более 40% специалистов центров первичной медико-санитарной помощи Днепропетровской области подписали максимум деклараций с пациентами.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, из одной тысячи 200 врачей "первички" 500 терапевтов, педиатров, семейных врачей в полном объеме набрали свой максимум пациентов.

"Жители Днепропетровской области могут выбрать своего врача "первички". Для этого надо подписать с терапевтом, педиатром или семейным врачом декларацию. Выбор медика не зависит от прописки, единственное ограничение – количество людей, которых может записать к себе врач", – напомнили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

С 1 апреля 2018 года в центрах медико-санитарной помощи региона более 2 млн.человек уже определилось с выбором семейного врача. В области 65 центров медико-санитарной помощи.