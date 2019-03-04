ГСЧС: пожар в трехэтажном жилом доме на Подоле в Киеве ликвидирован

Новости Украины: 3 марта в Подольском районе на кровле частного трехэтажного жилого дома возник пожар.

Пожар в трехэтажном жилом доме, в котором проживали иностранцы, возникший в воскресенье вечером на площади 400 кв. м ликвидирован.

Как сообщает в воскресенье вечером пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 3 марта в 20:00 в Подольском районе по ул. Белицкой на кровле частного трехэтажного жилого дома возник пожар на площади около 400 кв. м.

По состоянию на 20:45 площадь пожара составляла 400 кв. м. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 57 чел. личного состава и 15 ед. техники. В 21:40 пожар был ликвидирован.