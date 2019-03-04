На Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

Новости Украины: В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции.

На Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП попал сотрудник полиции, пострадавший госпитализирован, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

"Вчера на автодороге в с.Тростянец произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "BMW X5", за рулем которого находился 42-летний житель Луцкого района, и служебного автомобиля Киверцовского отдела полиции "Isuzu D-Max". В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции, механические повреждения получили оба транспортных средства", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В информации отмечается, что автопроисшествие произошло около 17.00 субботы. На место происшествия сразу же выехало руководство полиции Волыни, Киверцовского отдела полиции, сотрудники отдела инспекции по личному составу и следственно-оперативная группа ГУНП в области.

Полицейские выяснили, что экипаж сектора реагирования патрульной полиции при осуществлении патрулирования на автодороге в с.Тростянец обнаружил автомобиль "BMW X5", который, нарушая правила обгона, создавал аварийную ситуацию и подвергал опасности других участников дорожного движения. Правонарушитель не выполнил законное требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования полицейскими, правонарушитель не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, совершил поворот налево, чем допустил дорожно-транспортное происшествие.

"В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции. Его госпитализировали в районную больницу. За рулем автомобиля "BMW X5" находился 42-летний житель Луцкого района. Водитель и полицейские прошли освидетельствование на содержание алкоголя в крови, которое показало, что они не находились в состоянии опьянения", – подчеркнули правоохранители.

По факту ДТП следователи полиции Волыни начали уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.