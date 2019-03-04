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Понедельник, 04.03.2019

Во Львове в течение трех дней сносили стелу советского Монумента славы (Видео)

Во Львове ночью 3 марта с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы. Предыдущие две попытки снести стелу были для подрядчика неудачными. В частности, ночью 1 марта работники компании Промальтбуд, которые являются подрядчиками у ФЛП Хома Роман Владимирович, больше шести часов пытались снести самую высокую часть конструкции на землю. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части. Применить тяжелую технику подрядчики не могли, поскольку была угроза падения конструкции на нее, поэтому демонтаж пришлось перенести. Теперь подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, которая упала вниз. В прошлом году городские власти признали стелу аварийной и поручили демонтировать ее. Части стелы, которые убрали с монумента раньше, доставили в музей Территория террора.
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Львов, Монумент Славы, Промальтбуд, Бетонная стелла.
09:53 Сегодня Телеграф
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