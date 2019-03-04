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В Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов

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В Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов
10:43 Сегодня Телеграф kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины: Полиция воспрепятствовала проведению в одном из ресторанов Киева "сходки" криминальных авторитетов, возглавляемых "вором в законе" по прозвищу "Сфан".

Вор в законе по кличке "Сфан" организовал в Киеве встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в уголовном мире. Об этом заявляет полиция Киева.

Столичные оперативники пришли в ресторан на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение власти и влияния на территории Украины.

"Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников", – заявляет полиция.

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Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии.

Его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

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Киев, СБУ, Полиция, Вор в законе, Криминальный авторитет.
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