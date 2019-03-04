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Понедельник, 04.03.2019

Скандал в Николаеве: студент во время вручения диплома признался, что купил его (Видео)

В Черноморском национальном университете имени Петра Могилы в Николаеве разгорелся скандал в связи с заявлением одного из студентов, который во время церемонии вручения диплома признался, что купил его за $350. Об этом сообщил портал NikLife, опубликовав соответствующее видео. На нем видно, как молодой человек, который учился на факультете физического воспитания и спорта, пытается выступить с изобличительной речью, однако декан Андрей Чернозуб препятствует ему в этом, отбирая микрофон. После этого в ситуацию вмешались и другие выпускники, которые вытолкали студента со сцены. "350 долларов я заплатил за диплом. Работал в Польше. Спасибо, большая честь...", – прокричал молодой человек перед тем, как покинуть актовый зал. В свою очередь Чернозуб позже заявил у себя в Facebook, что написал заявление в полицию, чтобы проверить слова студента о купленном дипломе.
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Николаев, Студенты, Диплом, Черноморский национальный университет.
12:29 Сегодня Телеграф
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