В новом аэропорту Николаева будут и бюджетные авиакомпании

Новости Украины: В этом году аэропорт Николаев ожидает привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных.

В этом году международный аэропорт Николаев ожидает привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна, который находится в Николаеве с рабочей поездкой.

«В декабре 2018 года возобновил свою полноценную работу аэропорт Николаева. В феврале 2019 года аэропорт принял первый рейс в ночное время - все службы сработали на «отлично». На этот год запланировано расширение деятельности, наращивание пассажиропотока, привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Как сообщалось, Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» было передано на баланс КП «Агентство развития», которое реорганизовано в КП «Николаевский международный аэропорт».

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.