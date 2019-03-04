Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями

В новом аэропорту Николаева будут и бюджетные авиакомпании

В новом аэропорту Николаева будут и бюджетные авиакомпании
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В этом году аэропорт Николаев ожидает привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных.

В этом году международный аэропорт Николаев ожидает привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна, который находится в Николаеве с рабочей поездкой.

«В декабре 2018 года возобновил свою полноценную работу аэропорт Николаева. В феврале 2019 года аэропорт принял первый рейс в ночное время - все службы сработали на «отлично». На этот год запланировано расширение деятельности, наращивание пассажиропотока, привлечение новых авиакомпаний, в том числе и бюджетных», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Как сообщалось, Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный, для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» было передано на баланс КП «Агентство развития», которое реорганизовано в КП «Николаевский международный аэропорт».

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаев, Мининфраструктуры, Владимир Омелян, Аэропорт Николаев, Николаевский международный аэропорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Масленица 2019: начало сырной недели
05 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь