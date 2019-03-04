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Прямо на обочине: СММ ОБСЕ в Донецке нашли остатки "Градов"

Прямо на обочине: СММ ОБСЕ в Донецке нашли остатки "Градов"
22:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили остатки корпусов боеприпасов от «Градов» на улицах оккупированного Донецка.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что обнаружили остатки корпусов боеприпасов от реактивных залповых систем огня «Град» на улицах оккупированного Донецка.

Об этом говорится в отчете миссии о наблюдении ситуации на востоке Украины за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецке на улице Путиловская Роща, примерно в 3,5 км к северо-востоку от центрального железнодорожного вокзала, наблюдатели видели предмет, лежавший на обочине улицы. По их оценке, это был корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня (типа «Град»)», - говорится в отчете.

«2 марта на улице Ананченко в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), примерно в 10 метрах от ближайших жилых домов, наблюдатели увидели предмет, который застрял в асфальтовом покрытии посреди улицы. По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда РСЗО”, - заявили наблюдатели.

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Донецк, ОБСЕ, Донбасс, Град, СММ ОБСЕ.
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