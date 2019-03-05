Первый в Украине региональный Центр противоминной деятельности откроется в Мариуполе

Новости Украины: На Донетчине откроют первый в стране региональный Центр противоминной деятельности.

В Мариуполе Донецкой области планируется открытие весной первого в Украине регионального Центра противоминной деятельности.

Об этом в понедельник сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Весной на Донетчине планируется открытие первого в Украине регионального Центра противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие регионального Центра противоминной деятельности - это важная составляющая в разминировании сухопутных и водных объектов Донецкой области от взрывоопасных предметов. Ведь каждый день пиротехники ГСЧС изымают на территории области десятки боеприпасов. В Центре будут работать 67 саперов.

Центр будет расположен в г. Мариуполь на базе 24 Государственной пожарно-спасательной части 3 Государственного пожарно-спасательного отряда. Сейчас в здании продолжаются капитальные ремонтные работы.