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Пограничники задержали россиянина, пытавшегося вывезти в РФ ценности

Пограничники задержали россиянина, пытавшегося вывезти в РФ ценности
09:43 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины.

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины в РФ предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, их пытался вывезти в личных вещах гражданин РФ 1951 г.р., ехавший через пункт пропуска Плетеневка (Харьковская обл) на автомобиле Mercedes.

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"Коллекционер пытался в личных вещах вывезти из Украины военные награды, охотничьи принадлежности, старинные монеты, церковную утварь, которые, вероятно, представляют культурную и историческую ценность. Обнаруженные предметы старины правоохранители изъяли и направили на государственную экспертизу культурных ценностей", - говорится в сообщении.

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Пограничники, Россиянин, ГПСУ, Ценности.
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