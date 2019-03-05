Скачать
Вторник, 05.03.2019
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

В Хмельницкой области от кори умер младенец

В Хмельницкой области от кори умер младенец
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Уровень заболеваемости корью в Украине уменьшается уже вторую неделю.

Согласно оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 тысячи 524 человека - 1 тысяча 230 взрослых и 1 тысяча 312 детей. За отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от роду.

В общей сложности в этом году от кори умерли уже 10 человек, в их числе которых трое детей. С начала вспышки корь унесла уже 31 жизнь. В период с 28 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года корью в Украине заболели 26 тысяч 544 человека - 11 тысяч 797 взрослых и 14 тысяч 747 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4 тысячи 021 человек: 1 тысяча 335 взрослых и 2 тысячи 686 детей), Винницкой (2 тысячи 339: 1 тысяча 014 взрослых и 1 тысяча 325 детей), Ривненской (2 тысячи 299: 808 взрослых и 1 тысяча 491 ребенок), Хмельницкой (2 тысячи 007: 1 тысяча 073 взрослых и 934 ребенка) областях и Киеве (2 тысячи 310 человек: 1 тысяча 293 взрослых и 1 тысяча 017 детей).

Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости

В Минздраве в очередной раз напоминают, что вакцинация - это единственный способ защититься от кори.

В пресс-службе отметили, что для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство призывает всех соблюдать Календарь прививок и скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 28 февраля в Украине было 1 млн 259 тыс. 232 дозы.

Как сообщалось, по данным ЮНИСЕФ, количество новых случаев кори в мире стремительно растет и приобретает угрожающий уровня. Хуже всего ситуация в 10 странах, в которых зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования. При этом Украина занимает первое место среди десяти стран, где количество новых случаев кори в 2018 году выросла только по сравнению с 2017 годом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Корь, Младенец, Корь в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
03 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
04 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
Субсидии и пенсии: сколько денег получат украинцы в марте
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь