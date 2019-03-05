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В Киеве неизвестный в полицейской форме застрелил водителя Mercedes

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В Киеве неизвестный в полицейской форме застрелил водителя Mercedes
14:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Полиция

Новости Украины: В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.

В Днепровском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.

Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.

По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.

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"Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин этого уголовного преступления", - говорится в сообщении.

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Киев, Полиция, Убийство, Mercedes.
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