Ситуация на Донбассе: один боец ВСУ погиб, еще двое ранены

Новости Украины: За минувшие сутки один боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

За минувшие сутки боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратили 40 мин калибров 120 и 82-мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции ООС: из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили пять обстрелов украинских позиций: из минометов калибра 82-мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе - Хутор Вольный; из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - около Южного; из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе Крымского; из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

В штабе отметили, что на все обстрелы НВФ военнослужащие ВСУ дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых боевиков.

Кроме того огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль боевиков.

"С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш защитник получил ранения", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что подразделение, позиции которого были обстреляны, ответило адекватным огнем. Потери боевиков уточняются.