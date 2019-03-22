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Уже с апреля около 5 миллионов украинцев могут остаться без воды

Уже с апреля около 5 миллионов украинцев могут остаться без воды
09:15 Пт, 22 Март 2019 Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: С 1 апреля жителям Донецкой и Луганской областей могут отключить воду из-за того, что местные водоканалы не перешли на новые тарифы на электроэнергию.

Председатель рабочей группы по вопросам тарифной политики Ольга Бабий в Верховной Раде сообщила, что с 1 апреля 2019 года миллионам жителей Донецкой и Луганской области могут отключить воду в связи с тем, что местные водоканалы не перешли на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Бабий обвиняет в этом Кабмин и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По ее словам, с 1 апреля в Украине вступит в силу новый закон о свободном рынке электроэнергии. Однако, НКРЭКУ и Кабинет министров не обеспечили для предприятий, подающих воду, переход на эти новые условия. Из-за этого, жители Донецкой области, которые потребляют воду в "Воды Донбасса", жители еще многих областей Украины, это около миллиона потребителей откроют кран и не увидят воды.

Согласно решению, с 1 апреля госкомпания "Укринтерэнерго" прекратит поставки электроэнергии потребителям, которые получали электроэнергию по договору с поставщиком последней надежды. Среди компаний, которым будет отключена электроэнергия, объекты критической инфраструктуры, а именно - водоканалы. Отмечается, что среди наиболее проблемных из них  названы "Вода Донбасса" и "Лисичанскводоканал", которые поставляют воду жителям Донецкой и Луганской областей.

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В связи с этим, Бабий призывает СНБОУ и Кабмин к безотлагательному решению проблемы. Чиновница призывает ведомства сформировать совместный алгоритм, каким образом будет поставляться электроэнергия с 1 апреля тем предприятиям критической инфраструктуры, потребляющих электроэнергию в "Укринтерэнерго".

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Все по теме:

Отключение воды, Жители Луганской области, Жители Донецкой области, Местные водоканалы, Новые тарифы на электроэнергию.
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