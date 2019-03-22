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Названа причина массового отравления школьников в Днепре

Названа причина массового отравления школьников в Днепре
10:11 Пт, 22 Март 2019 Телеграф gorod.dp.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Причиной массового отравления детей в школе №112 города Днепра стала норовирусная инфекция, которую обнаружили у школьников и работников пищеблока.

Заместитель директора Днепропетровского областного лабораторного центра Валентина Резвых во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности сообщила, что массовое отравление учеников в школе № 112 города Днепра вызвала норовирусная инфекция. По словам Резвых, это была не бактериальная, а вирусная инфекция.

Чиновница сообщила, что  ни бактериальные, ни вирусные инфекции не были обнаружены в пробах воды и окружающей среды школы.  По предварительной информации, норовирус был у детей и работников пищеблока.

Запланировано провести проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов во всех учебных заведениях области. Особое внимание специалисты уделят выполнению гигиены, качества воды, дезинфекционных мероприятий, наличия медицинских работников.

Отмечается, что норовирус, известный под названием как "кишечный грипп", характеризуется такими симптомами, как диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Ранее сообщалось, что 14 марта 2019 года в школе №112 города Днепра на занятия не пришли около 500 детей. Почти сотня из них пожаловалась на плохое самочувствие: слабость, рвоту и высокую температуру. В школе был объявлен карантин на 10 рабочих дней. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала расследовать массовое отравление.

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Причина, Массовое отравление в школе Днепра, Отравление школьников в Днепре, Норовирусная инфекция.
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