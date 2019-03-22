В Харьковском метро СБУ предотвратила теракт

Новости Украины: Житель Харькова планировал устроить взрыв на станции "Индустриальная".

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в Харьковском метрополитене – они задержали жителя Харькова, завербованного спецслужбами РФ.

"Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в пятницу.

СБУ задокументировала, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 г тротила, который приводился в действие посредством телефонного звонка. Кураторы также дали ему инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили 15 тыс. долларов США за совершение преступления. Установлено, что в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

В сообщении указано, что во время проведения спецоперации СБУ не допустила риск для жизни и здоровья граждан – оперативники спецслужбы заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта", - сказано в сообщении пресс-центра.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась Управлением СБУ в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.